За незаконную вырубку деревьев задержаны трое мужчин

Сотрудники патрульной милиции задержали троих мужчин, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.

Сообщается, что 16 января примерно в 2.30 сотрудники ПМ заметили подозрительных людей на пересечении улиц Алма-Атинской и Ахунбаева. Проследовав пешком, милиционеры заметили троих мужчин, у которых был грузовой автомобиль и подъёмный кран. Мужчины, воспользовавшись сильным туманом, занимались незаконной вырубкой деревьев. В момент задержания злоумышленники успели вырубить около 10 деревьев. У одного из мужчин была бензопила.

Грузовой автомобиль водворен на штрафную стоянку, задержанные доставлены в Октябрьское УВД столицы.

В настоящий момент проводится следствие.