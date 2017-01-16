За незаконную вырубку деревьев задержаны трое мужчин

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Глеб Куренев

Сотрудники патрульной милиции задержали троих мужчин, которые занимались незаконной вырубкой деревьев. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.

Сообщается, что 16 января примерно в 2.30 сотрудники ПМ заметили подозрительных людей на пересечении улиц Алма-Атинской и Ахунбаева. Проследовав пешком, милиционеры заметили троих мужчин, у которых был грузовой автомобиль и подъёмный кран. Мужчины, воспользовавшись сильным туманом, занимались незаконной вырубкой деревьев. В момент задержания злоумышленники успели вырубить около 10 деревьев. У одного из мужчин была бензопила.

Грузовой автомобиль водворен на штрафную стоянку, задержанные доставлены в Октябрьское УВД столицы.

В настоящий момент проводится следствие.

URL: http://www.vb.kg/353664
Теги:
ГУВД, Бишкек, Патрульная милиция
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