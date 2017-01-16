Пятеро пострадавших в результате падения Боинга госпитализированы

Пятеро пострадавших в результате падения самолета Боинг 747 госпитализированы. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По ее словам, среди госпитализированных трое детей и подростков в возрасте 7-ми, 13-ти и 15 лет.

"Практически у всех в диагнозе обозначены политравмы (ожоги, травмы головы, позвоночника). Пострадавшие доставлены в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека. Тело погибшего пилота самолета доставлено в республиканский морг", - сообщила Баялинова.

Она отметила, что работу по организации и оказанию срочной медицинской помощи на месте трагедии курирует лично министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.