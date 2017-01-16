WSJ: Гульнару Каримову допросила швейцарская прокуратура

По информации World Street Journal, Гульнару Каримову, старшую дочь бывшего президента Ислама Каримова, допросили швейцарские прокуроры в связи с расследованием о коррупции. Как пишет издание, ссылающееся на юриста, присутствовавшего при допросе, встреча происходила в Ташкенте, а Каримова находилась под домашним арестом.

Швейцарский адвокат Грегуар Манжеа, назначенный властями защитником Каримовой, сообщил, что прокуроры дважды встречались с его клиенткой: 9 и 10 декабря прошлого года. В общей сложности допрос занял 23 часа. Юрист добавил, что Каримова находится "в добром здравии, но ее безопасность не гарантируется". По словам адвоката, ей "запрещено общаться с внешним миром, в том числе с детьми". Представитель прокуратуры в швейцарском Берне подтвердила изданию факт поездки сотрудников ведомства в Узбекистан.

Гульнара Каримова перестала появляться на публике в 2014 году. Она, в частности, не присутствовала на похоронах отца. Сообщалось, что Каримова была задержана после ряда выпадов в адрес высокопоставленных представителей властей Узбекистана и помещена под домашний арест. В том же году власти Швейцарии заявили, что против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и коррупции.

Каримову связывают с рядом иностранных компаний, которые обвиняются в даче взяток в обмен на контракты в Узбекистане. В рамках расследования власти Швейцарии заморозили средства на ее счетах в размере 650 миллионов евро для выяснения происхождения денег. Как отмечает WSJ, это первая достоверная информация о Каримовой с момента ее задержания узбекскими властями.