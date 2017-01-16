Депутат Бокоев: Надо продавать воду соседним странам, как они нам нефть

Как и электроэнергию, воду нужно превратить в товар и продавать соседним странам. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев сегодня, 16 января, на заседании Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

По его словам, из-за отсутствия политической воли у государства оно раздает воду соседним странам. "Они же нам продают нефть и газ, нам тоже надо продавать им воду", - сказал он.

Затем он обратился представителям Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности и добавил, что они должны предлагать законы, которые должны развивать эту тему, а не ограничивать, добавляя слова в проект закона "трансграничный" и "транснациональный".

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР, в частности в Водный кодекс КР и Закон КР "О воде".