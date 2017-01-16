Депутат Бокоев: Надо продавать воду соседним странам, как они нам нефть

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Гулиза Авазова

Как и электроэнергию, воду нужно превратить в товар и продавать соседним странам. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев сегодня, 16 января, на заседании Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

По его словам, из-за отсутствия политической воли у государства оно раздает воду соседним странам. "Они же нам продают нефть и газ, нам тоже надо продавать им воду", - сказал он.

Затем он обратился представителям Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности и добавил, что они должны предлагать законы, которые должны развивать эту тему, а не ограничивать, добавляя слова в проект закона "трансграничный" и "транснациональный".

Отметим, сегодня комитет рассматривает проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР, в частности в Водный кодекс КР и Закон КР "О воде".

URL: http://www.vb.kg/353673
Теги:
вода
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Комментарии
Оке
16.01.2017, 12:33

Бокоев красавчик, я с Вами согласен на 100%. Давноооо надо было продавать. Вода это наше народное достояние.

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Bake
16.01.2017, 14:49

Неграмотный человек. Пусть вначале соглашения и прочее почитает про использование вод. А потом уже пишет. А так портит отношения между странами ЦА.  Воду надо явно как-то использовать и получать выгоду.  Это другой вопрос.  

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