В Британии беременную стюардессу EasyJet уволили за съеденный бутерброд

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Стюардессу компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, которое показало, что девушку угостили бутербродом, однако не предъявили ей документа, который бы подтвердил факт покупки продукта.

Как отмечает RT со ссылкой на The Daily Mail, девушка, которая находится на 18 неделе беременности, приняла от одного из членов экипажа багет с беконом, после чего их коллега обратился с жалобой в компанию EasyJet.

Также сообщается, что в соответствии с регламентом, девушка была обязана потребовать чек за предложенный ей продукт.

Позже девушка принесла извинения и предложила оплатить бутерброд, однако была уволена вместе с членом экипажа, который и предложил ей багет.

URL: http://www.vb.kg/353677
Теги:
Великобритания
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