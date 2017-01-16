Из фонда ЖК предлагают оказать помощь пострадавшим в крушении Боинга

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Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предложил оказать всяческую помощь пострадавшим от крушения грузового самолета в селе Дача-Суу.

По его словам, число погибших достигло более 30 и разрушены дома людей, хотя это дачные участки и люди вынуждены жить там из-за отсутствия своего жилья.

Также он добавил, что пострадавшим нужно оказать материальную помощь, и если необходимо, из фонда Жогорку Кенеша.

Его поддержал заместитель председателя комитета Алмасбек Акматов, после депутаты завершили заседание минутой молчания в память о погибших в этой катастрофе.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.

URL: http://www.vb.kg/353689
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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