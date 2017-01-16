Футзал: казахстанский СКА выиграл турнир в Бишкеке, сборная КР - третья

В минувшие выходные в Бишкеке прошел международный турнир по футзалу с участием четырех команд - национальной и молодежной сборных команд Кыргызстана, бишкекский "Алга" и казахстанский "СКА".

Первый же день состязаний преподнес большой сюрприз. В частности, Национальная сборная Кыргызстана сенсационно проиграла команде "Алга". Причем с разгромным счетом 1:4. Благодаря этой победе бишкекская команда вышла в финал.

Аналогичным счетом закончился и второй матч с участием молодежной сборной Кыргызстана и казахстанской команды "СКА". Одолев "молодежку", гости также пробились в финал.

Во второй день в матче за третье место первая национальная сборная разгромила молодежную, забив шесть безответных мячей (6:0) и стала бронзовым призером турнира.

Жарким выдался финальный матч между "Алгой" и "СКА". В первом тайме, несмотря на непрерывные атаки команд, преимущественно мячом владели казахстанцы. Однако им не удалось открыть счет в первом тайме. В начале второго тайма им все же удалось поразить ворота - 0:1. После пропущенного гола бишкекчане организовали несколько острых атак, одна из которых увенчалась успехом, и сравняли счет.

В концовке тайма казахстанцы снова вырвались вперед. На последних минутах в надежде сравнять счет тренер алгинцев во время атаки своей команды выпустил на площадку пятого полевого игрока вместо вратаря. Однако атака завершилась неудачно и этим воспользовались гости, которые на последних секундах забили свой третий гол в ворота "Алги".

Таким образом, матч завершился со счетом 3:1 в пользу "СКА", которая стала победителем турнира.