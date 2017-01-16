В Бишкеке представили интерактивную карту энергомощностей

Сегодня, 16 января, в Госкомитете энергетики, промышленности и недропользования представили автоматизированную информационную систему интерактивной карты энергетической мощности Бишкека.

По словам председателя Госкомитета Дуйшенбека Зилалиева, систему разработали по просьбе бизнес-сообщества совместно с Нацэнергохолдингом для противодействия коррупции в обеспечении энергомощности для бизнес-субъектов.

На карте предоставлена информация о текущем состоянии и развитии электросетевого хозяйства. Система будет оказывать содействие потребителям, которые хотят подсоединить свои компании к электросетям. На карте будет меняться статус подстанций.

Зилалиев добавил, что до апреля будут созданы аналогичные карты и по другим областям.

Система доступна на сайте Госкомитета.