Зилалиев: Пять зарубежных компаний заинтересовались Верхне-Нарынским ГЭС

Пять зарубежных компаний проявили интерес к строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом сегодня, 16 января, на пресс-конференции заявил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, сейчас кыргызская сторона ведет переговоры с этими компаниями.

"Несколько компаний проявляют интерес, среди них достаточно серьезные компании - это китайская, ливанская, чешская и другие. Сейчас они изучают проект, запросили документы. Пока конкретных результатов нет, но, думаю, в ближайшем будущем огласим шорт-лист. Порядка 4-5 компаний проявили интерес", - сказал Зилалиев.

Напомним, сейчас строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС приостановлено после денонсации договора с "РусГидро".

Соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС между Кыргызстаном и Россией были подписаны в сентябре 2012 года. Согласно условиям документа, российская сторона должна была профинансировать проект полностью, вклад кыргызской стороны включает в себя подготовку зоны затопления, подключение к энергосетям, налоговые и таможенные льготы. Строительные работы начались в 2012 году, однако в 2015 году стало ясно, что из-за финансового кризиса Россия не сможет выполнить условия соглашения. В январе 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение. Сейчас возведение каскада ГЭС официально законсервировано, а рабочий персонал распущен. Кыргызстан продолжает поиски инвесторов для завершения строительства ГЭС.