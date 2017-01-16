Президент КР принял министра ЧС Боронова в связи с авиакатастрофой

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Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова.

В ходе встречи глава чрезвычайного ведомства доложил президенту, что, по предварительным данным, в результате крушения грузового самолета Боинг-747 в районе аэропорта "Манас" установлена гибель по меньшей мере 31 человека и обнаружены 9 фрагментов человеческих тел.

Кроме того, Кубатбек Боронов рассказал о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других компетентных государственных органов по ликвидации последствий крушения воздушного судна.

Алмазбек Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353701
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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