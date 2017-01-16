Вопрос компенсации пострадавшим в авиакатастрофе будет решен правительством

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Аида Джумашева

Вопрос компенсации погибшим и пострадавшим в авиакатастрофе будет решен правительством. Об этом сегодня, 16 января, сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, на месте крушения самолета в настоящий момент работают 300 сотрудников МЧС, 500 сотрудников правоохранительных органов, 60 врачей, среди которых есть психологи, 14 бригад скорой медицинской помощи, 90 солдат Нацгвардии, 100 сотрудников Минтранса.

Также к месту авиакатастрофы подтянуто около 20 единиц спецтехники.

Чиновник сообщил, что под обломками самолета найдены живые люди.

После крушения в самолете осталось авиатопливо и до сих пор горит груз. Для того чтобы потушить полностью очаги возгорания, понадобится время, заявил Абулгазиев.

На местах работают психологи с родными и близкими пострадавших и погибших людей.

"Сейчас рассматривается вопрос об оказании помощи пострадавшим со стороны правительства. Точное количество пострадавших домов уточняется. В самолете находились 4 члена экипажа. Один из них скончался по дороге в больницу. Количество погибших детей уточняется. Больше половины людей из-под завалов спасены. Сейчас уточняется, какого года выпуска самолет. Известна лишь марка авиалайнера", - сказал Абулгазиев.

Он также сообщил, что все метеоусловия позволяли воздушному судну сесть в аэропорту "Манас".

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353703
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав, МЧС, Мухамметкалый Абулгазиев
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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