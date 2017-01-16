Минздрав: Сил и средств для оказания помощи достаточно

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Аида Джумашева

Сил и средств, а также медикаментов для оказания помощи пострадавшим достаточно. Об этом сегодня, 16 января, заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, в настоящий момент на месте работают врачи совместно с МЧС. Скорая помощь прибыла на место через 35 минут, сообщил чиновник.

"Многие люди звонят в Минздрав и мне, чтобы предложить свою помощь пострадавшим. Однако сейчас мы готовы оказать помощь всем пострадавшим. Сил и средств хватает. Все ближайшие больницы мобилизованы, создан республиканский штаб, открыта горячая линия "112". Для опознания тел работает Республиканский центр судмедэкспертизы. Еще раз повторю, медикаментов достаточно. Звонят даже послы некоторых стран, предлагают свою помощь. Работа продолжается", - сказал Батыралиев.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353705
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек, Минздрав, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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