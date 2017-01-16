КТРК отменила увеселительные программы

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 16 января, в знак траура по погибшим во время крушения грузового самолета Боинг 747 руководство Первого канала решило изменить эфир.

"КТРК снимает с эфира все увеселительные передачи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", - сказал глава КТРК Илим Карыпбеков.

Отметим, официальным днем траура объявлено 17 января. Завтра по всей республике и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги. Также рекомендуется отменить развлекательные мероприятия.

Сейчас в соцсетях уже стартовала акция скорби по погибшим в результате авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353706
Теги:
авиакатастрофа, КТРК
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (20 материалов)
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