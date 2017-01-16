Генпрокуратура России готова рассмотреть запрос о выдаче Батукаева

176  1
Кирилл Степанюк

В Москве состоялась двусторонняя встреча генеральных прокуроров Кыргызстана и России. На переговорах Индиры Джолдубаевой с Юрием Чайкой речь зашла о возможной экстрадиции криминального авторитета на родину.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по различным аспектам прокурорской деятельности, оказания правовой помощи и экстрадиции. В частности, был затронут вопрос о выдаче А. Батукаева в Кыргызскую Республику, ныне отбывающего наказание в учреждении ФСИН России по Чеченской Республике. Генеральным прокурором Кыргызстана была озвучена твердая позиция требовать дальнейшую выдачу А.Батукаева для приведения приговора кыргызского суда в исполнение", - говорится в сообщении ГП Кыргызстана.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что по этому вопросу стороны пришли к взаимопониманию, и российские коллеги выразили готовность вернуться к рассмотрению запроса о выдаче Батукаева в Кыргызстан.

Напомним, вор в законе был отпущен из тюрьмы и выехал за пределы республики, так как Батукаева признали смертельно больным. И из гуманных соображений авторитету решили смягчить наказание. За него хлопотали бывший генеральный прокурор Аида Салянова, экс-омбудсмен Турсунбек Акун и целый ряд других высокопоставленных лиц.

Весной 2013 года Азиза Батукаева вывезли из нарынской тюрьмы и в сопровождении почетного эскорта доставили в аэропорт "Манас". Откуда на частном самолете криминальный авторитет вылетел в Чечню. Позже выяснилось, что анализы, представленные как доказательство смертельной болезни Батукаева, были подменены, а сам он никакими серьезными недугами не страдает.

С мая 2014 года Генеральная прокуратура Кыргызстана не прекращает попыток добиться экстрадиции Азиза Батукаева. В главном надзорном ведомстве России отказывались рассматривать вопрос о выдаче авторитета, так как он отбывает наказания по преступлениям, совершенным на территории РФ.

Недавно в Сети интернет появились снимки, где запечатлен криминальный авторитет на некоем праздничном мероприятии. На фото в обстановке, очень похожей на элитный ресторан, чем на места лишения свободы, происходит крупное застолье.

URL: http://www.vb.kg/353708
Теги:
Аида Салянова, Турсунбек Акун, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, экстрадиция, Индира Джолдубаева
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
911
16.01.2017, 14:32

Никто не будет его выдавать, либо в зоне у него якобы найдут запрещённые предметы и продлят типа срок наказания, либо на выходе из зоны вдруг у него окажется  ствол или нож, и так до бесконечности будут крутить этот сценарий, тает более, что он сидит в Чечне.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  