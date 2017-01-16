Пострадавший в Санкт-Петербурге кыргызстанец намерен вернуться на родину

Кыргызстанец, пострадавший от ножевых ранений в Санкт-Петербурге пообещал вернуться в Кыргызстан после выздоровления. Об этом сообщает Государственная служба миграции при ПКР.

По ее данным, представители госслужбы миграции в РФ проверили состояние пострадавшего в Санкт-Петербурге. По поступившей информации, ранения были получены в ходе конфликта с соотечественником. С пострадавшим была проведена разъяснительная беседа, в ходе которой он сообщил о намерении вернуться в Кыргызстан после выздоровления.

Напомним, 13 января в одну из питерских больниц с изрезанным лицом поступил кыргызстанец. Врачи смогли оказать ему своевременную медпомощь. По его признанию, он получил ножевые ранения в ходе бытовой ссоры со знакомыми. В правоохранительные органы он не стал обращаться и в беседе с полицейскими также отказался писать заявления на этих людей.