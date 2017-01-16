Депутат накричал на представителя Минкультуры за задержку обещанных денег

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Гулиза Авазова

Депутат Садык Шер-Нияз накричал на представителя Министерства культуры за то, что министр не выдал обещанные средства работникам кинематографа. Инцидент случился сегодня, 16 января, на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Он поинтересовался, почему Министерство культуры не выделило обещанные 7 млн сомов, и перед Новым годом работники ждали до последнего дня. "Но ваш министр отключил телефон, и с собакой его невозможно было найти. Неделю он не отвечает на звонки, если он обещал, хотя бы должен был ответить за свои слова. Ладно, можете не выдавать 30 млн, хотя бы выделите обещанные 7 млн", - добавил он.

Однако представитель Минкультуры ответил, что в конце года в бюджет не поступили 7 млрд сомов, из-за чего было недофинансирование незащищенных статей, в том числе сферы кинематографии.

Однако депутат спросил у него: "Вы признаете, что недофинансировали сферу кинематографии на 50%?", на он пообещал предоставить информацию позже.

Этот ответ не удовлетворил депутата и он накричал на представителя Минкультуры, отмечая, что министры поступают не очень хорошо, пропадая и не отвечая на звонки.

"Как вы не понимаете, я говорю об ответственности. Если не получилось, пусть даст ответ, а не отключает телефон. Если в Год нравственности и культуры поступаете так по отношению к сфере культуры, то чего ожидать от вас в другое время?" - возмутился он.

URL: http://www.vb.kg/353713
Теги:
Госагентство кинематографии, кино, культура
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