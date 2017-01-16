Спикер ЖК с лидерами фракций почтили память погибших минутой молчания

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков провел срочную встречу с лидерами и представителями парламентских фракций в связи с крушением грузового самолета Боинг-747, повлекшим человеческие жертвы.

Во встрече приняли участие Иса Омуркулов (СДПК), Алмазбек Батырбеков ("Кыргызстан"), Омурбек Бабанов ("Республика - Ата-Журт"), Алтынбек Сулайманов (Бир-Бол"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс").

Участники встречи, почтив минутой молчания память погибших в результате крушения самолёта, обсудили конкретные меры по оказанию всемерной помощи семьям погибших и пострадавшим. Также была отмечена необходимость проведения тщательного расследования авиакатастрофы.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.