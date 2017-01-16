Спикер ЖК с лидерами фракций почтили память погибших минутой молчания

134  0
ВБ

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков провел срочную встречу с лидерами и представителями парламентских фракций в связи с крушением грузового самолета Боинг-747, повлекшим человеческие жертвы.

Во встрече приняли участие Иса Омуркулов (СДПК), Алмазбек Батырбеков ("Кыргызстан"), Омурбек Бабанов ("Республика - Ата-Журт"), Алтынбек Сулайманов (Бир-Бол"), Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс").

Участники встречи, почтив минутой молчания память погибших в результате крушения самолёта, обсудили конкретные меры по оказанию всемерной помощи семьям погибших и пострадавшим. Также была отмечена необходимость проведения тщательного расследования авиакатастрофы.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлено Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353714
Теги:
авиакатастрофа, парламент, Чыныбай Турсунбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  