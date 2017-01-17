Джиу-джитсу: в Бишкеке отобрали лучших для сборной Кыргызстана

В спорткомплексе "Динамо" в Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу в бразильской версии. Медали в рамках чемпионата разыгрывались в трех возрастных категориях.

В чемпионате принимали около двухсот борцов из различных клубов. Отметим, среди взрослых спортсменов чемпионат послужил отбором на Азиатские игры в закрытых помещениях и боевым искусствам, которые пройдут 17-27 сентября 2017 года в Ашхабаде (Туркменистан).

В первый день чемпионата на татами вышли взрослые участники, которые боролись за семь комплектов медалей. В частности в легком весе до 57 кг чемпионом стал Бексултан Салматов, одолевший в финале своего одноклубника Адилета Бегалиева.

В категории до 62 кг Эржан Батыров оказался сильнее Аргена Бакыт уулу и завоевал золото чемпионата, также первым в весе до 69 кг стал Нуркалый Мирланов, одолев в решающей схватке Абдулгаджи Газиева.

Нурсултан Алыкулов первенствовал в категории до 77 кг, а также Бектур Тыныбеков взял золото в весе до 85 кг, чемпионом в весе да 94 кг стал Адиль Ходжаев. А также в абсолютном весе свыше 94 кг не было равных Павлу Гончарову.

Среди юношей разыгрывались семь комплектов медалей и обладателями золотых наград стали Бакберген Кубанычбеков, Мирлан Матказиев, Диаз Керимбаев, Руслан Токтомушев, Нургазы Алмазханов, Кылымбек Маамытов и Фахридин Баширов. Среди чемпионами стали Бакытбек уулу Айбек, Дмитрий Новиков, Суюнбай Гафуров, Кылымбек Маамытов, Руслан Сагдеев и Орозбек Алмазбеков,

Отметим, бразильское джиу-джитсу начало свое развитие в Кыргызстане всего четыре года назад, а в прошлом прошел первый официальный чемпионат республики, в котором приняли участие более сотни борцов. В прошлом году также кыргызстанцы приняли участие в ряде официальных состязаний, в том числе и пляжных Азиатских играх.