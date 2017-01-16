Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму с соболезнованиями

Свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате падения самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Назарбаев с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей.

"Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также кыргызскому народу", - пишет сайт президента.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.