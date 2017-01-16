Жители района, где разбился самолет, требуют восстановления трансформатора

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Аида Джумашева

Жители села Дача-Суу Сокулукского района, где потерпел крушение самолет, требуют восстановления трансформатора. Об этом сегодня, 16 января, журналистам сообщил местный  житель Усен Карымов.

По его словам, карета скорой помощи приехала лишь через час. Люди возмущены тем, что никто из представителей власти не пришел к ним.

"Мы остались без света, а наши соседи без жилья. Никто из властей к нам не пришел. После крушения самолета керосин разлился по всей улице. Есть опасение, что случится повторный пожар. Скорая помощь приехала только через час, и то, только одна карета, позже приехали солдаты, пожарные. Здесь был депутат Омурбек Текебаев, другие представители власти, но почему они не встретились с нами?" - возмущен Карымов.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353723
Теги:
авиакатастрофа, отключение электроэнергии, Бишкек
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (30 материалов)
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Комментарии
Алексеев
16.01.2017, 16:34

Выражаем соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоровления потерпевшим. 

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Urshina
16.01.2017, 18:34

Вот какие люди, односельчанин недоумок, там люди- соседи остались и погибли семьей, а пожарные ищут еще раненых или оставшихся  под завалом, а эти придурки хотят  свет и встречу с Министром. Еще сутки не прошла. Могли бы наоборот помочь найти соседей, они же знают, хотя сколько человек прожил в семье. Чтобы быстрее искать и найти, а вдруг еще есть живые под обломками самолета. 

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