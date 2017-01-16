СМИ: Пилот разбившегося Боинга дважды успешно сажал аварийные самолеты

Один из пилотов разбившегося Боинга-747 Ибрагим Гюржан Диранжи дважды успешно сажал аварийный самолет во время службы в Афганистане. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на турецкие СМИ.

1 марта 2010 года на авиабазе "Баграм" (Афганистан) он попал в аварию. Тогда из-за нераскрывшегося левого основного шасси самолет приземлился на брюхо. Это ЧП 4 года спустя признали несчастным случаем. Авария произошла из-за коррозии металла.

Второй раз пилот совершил аварийную посадку из-за взрыва двигателя самолета.

Между тем, по предварительной версии, крушение грузового самолета частной турецкой компании под Бишкеком, в результате которого погибли около 40 человек, произошло из-за ошибки пилота. Об этом заявил первый вице-премьер Кыргызстана Махумметкалый Абулгазиев. По его словам, пока версия теракта исключается.

На месте крушения самолета, в полутора-двух километрах от аэропорта Бишкека, продолжаются аварийно-спасательные работы, ведутся поиски возможных оставшихся в живых под руинами домов. Поисковые работы планируется вести при необходимости и в ночное время суток.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.