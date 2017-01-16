Сегодня: авиакатастрофа, экстрадировать авторитета, украли 10 миллионов

300-тонный Боинг рухнул на дачный поселок. Катастрофа произошла около 7 часов утра. Грузовой самолет, принадлежащий турецкой авиакомпании, в условиях плохой видимости не вписался в полосу, вероятно, командир корабля принял решение уйти на второй круг. Набрать высоту лайнер не смог и упал в полутора километрах от ВПП на жилые кварталы.

Боинг 747-400 снес или повредил несколько десятков домов. Развалившись на части, самолет загорелся, огонь перекинулся на развалины снесенных в результате крушения построек. На локализацию и ликвидацию пожара ушло несколько часов. По официальным данным, в списках погибших 31 человек, включая 4 членов экипажа. В ходе аварийно-спасательной операции найдено 9 фрагментов тел, которые пока не опознаны. 15 пострадавшим потребовалась помощь медиков, некоторые из них госпитализированы с серьезными травмами.

Для выяснения причин крушения создана правительственная комиссия, также к этой работе подключается МАК – межгосударственный авиационный комитет. Помощь в расследовании готовы оказать специалисты компании Boeing. Власти Кыргызстана оказывают раненым и родственникам погибших всю необходимую помощь. Указом президента 17 января объявлен в Кыргызстане днем общенационального траура по жертвам авиакатастрофы.

"Манас" возобновил работу спустя 6 часов после крушения. Воздушная гавань начала принимать и отправлять рейсы около 14 часов. Аэропорт был закрыт, после того как рано утром при посадке в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы разбился грузовой самолет Боинг 747 турецкой авиакомпании.

В ближайшее время будут отправлены все рейсы, вылеты которых были задержаны на неопределенное время. Порт переходит на штатный режим обслуживания воздушных судов.

Москва готова вернуться к рассмотрению запроса об экстрадиции Азиза Батукаева. Договоренность по этому вопросу была достигнута в ходе личной встречи Индиры Джолдубаевой с Юрием Чайкой. Переговоры состоялись на днях в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Как говорится в официальном сообщении ГП Кыргызстана, стороны не просто обсудили вопрос выдачи криминального авторитета Кыргызстану, но и достигли взаимопонимания.

Напомним, Азиз Батукаев был отпущен из тюрьмы, так как Батукаева признали смертельно больным. Руководствуясь гуманными соображениями, авторитету решили смягчить наказание. За него хлопотали бывший генеральный прокурор Аида Салянова, экс-омбудсмен Турсунбек Акун и целый ряд других высокопоставленных лиц. Весной 2013 года вора в законе вывезли из нарынской тюрьмы и в сопровождении почетного эскорта доставили в аэропорт "Манас". Батукаев на частном самолете вылетел в Чечню. Позже выяснилось, что анализы, представленные как доказательство смертельной болезни авторитета, были подменены.

С весны 2014 года не прекращаются безуспешные попытки официальных органов добиться возвращения Азиза Батукаева в Кыргызстан.

Украли 10 миллионов. Такую сумму похитили сотрудники Первомайского районного управления Социального фонда. Установлено, что с 2014 по 2015 год должностные лица присвоили денежные средства от реализации страховых полисов. Таким образом, средства, уплаченные более чем 11 тысячами предпринимателей, в бюджет не попали, ущерб, причиненный государству составил 980 тысяч 930 сомов.

По выявленному факту Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР. Ведется следствие.

Задержан наркоторговец. В селе Ново-Павловка при отработке оперативной информации для проверки и досмотра была остановлена машина "Тойота Раф 4". В салоне авто сотрудники милиции обнаружили пакет почти с двумя килограммами гашиша.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что перевозил и хранил наркотики с целью их дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Уже завтра немного потеплеет. Гидрометцентр распространил прогноз погоды на три дня. Сегодняшняя ночь будет морозной до -11 градусов, но уже завтра днем потеплеет, воздух прогреется до +1. Во вторник и среду ночи будут достаточно холодные от -6 до -9-ти, но в светлое время суток воздух будет прогреваться до +2...+4 градусов.

В ближайшие дни на территории Кыргызстана преимущественно без осадков, в высокогорье по-прежнему сильные заморозки ниже -30-ти. В вечернее и ночное время вплоть до 19 января ожидаются туманы с ухудшением видимости до 50 метров.