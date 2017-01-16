Активисты: Со сдачей крови происходит неразбериха

Активистам, чтобы сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе пришлось пройти семь кругов ада. Доброжелатели жалуются на неразбериху и неинформированность сотрудников больницы.

Очевидцы сообщили "ВБ", что после сдачи крови в Центре крови на проспекте Манаса необходимо было самостоятельно отвезти справку в 4-ю городскую больницу. Но проблема заключается в том, что в больнице никто не знает что, куда и кому нужно вручать. В итоге благотворителям пришлось обойти 4 корпуса, чтобы доставить справку до адресата.

Кроме того, активисты отчитались о сборах. По их данным, на "Элсом" с 12.00 до 16.00 поступило порядка 30 тысяч сомов. Благотворители отметили, что сейчас требуется как можно больше вещей для взрослых.

Напомним, в социальной сети Facebook, а также на интернет-форуме "Дизель" начался сбор средств для пострадавших в авиакатастрофе. В настоящий момент все желающие и неравнодушные могут помочь деньгами, вещами и продуктами питания.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим.

17 января в Кыргызстане объявлен Днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.