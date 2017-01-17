Определены сроки появления покоряющих Млечный Путь разумных машин

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Британский ученый Андреас Хейн оценил сроки, когда искусственный интеллект сможет отправиться в межзвездное путешествие. Препринт исследования находится в распоряжении редакции Ленты.ру.

Хейн полагает, что к 2050-2060 годам будет создана машина, интеллектуальные возможности которой будут сопоставимы с человеческими. Она, как отмечает ученый, окажется способной управлять межзвездной миссией с полезной нагрузкой в несколько сотен тонн.

Космический корабль будущего, по Хейну, должен быть снабжен мощным двигателем, источником энергии и радиатором.

Ранее эксперты Космического центра Кеннеди НАСА (США) описали сценарий, согласно которому, по их мнению, Луна может быть освоена автономной и расширяющейся популяцией роботов. Моделирование, проведенное учеными, показало, что для создания успешной автономной колонии роботов достаточно в течение 20 лет доставить на спутник Земли минимум 12 тонн полезной нагрузки.

URL: http://www.vb.kg/353740
Теги:
космонавтика
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