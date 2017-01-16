Ученые: Самый депрессивный день в году – третий понедельник января

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Третий понедельник января каждого года, а в 2017 году это - 16 января, является самым депрессивным днем. Об этом, как пишет Росбалт, сообщил психолог Клифф Арнол из Университета Кардиффа (США).

Он пришел к такому выводу еще в 2005 году. По словам ученого, к третьему понедельнику января новогодние и рождественские праздники уже закончились, люди съели все вкусности и истратили все деньги, предназначенные на подарки и еду к праздничному столу.

У многих завершились рождественские каникулы и поездки. Очередные выплаты на работе, как правило, еще приходится ждать. Если принять во внимание холода и дефицит солнечного света, то все это, безусловно, выливается в депрессию, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что январь признан самым смертоносным месяцем в году. В этот период всегда фиксируется всплеск смертности. Во-первых, начало года - всегда тяжелое испытание для психики, и именно в январе есть самый депрессивный день в году.

Специалисты проанализировали данные из стран Южного полушария, где Новый год и Рождество отмечают летом. Исследование показало, что число смертей из-за проблем с сердцем в период рождественских праздников в Новой Зеландии возрастало на 4,2%. Средний возраст умиравших по этой причине людей тоже уменьшался с 77,1 года до 76,2 года.

URL: http://www.vb.kg/353742
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наука
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