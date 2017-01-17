Эксперты выявили рекордный разрыв между богатыми и бедными в мире

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Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек. К такому выводу пришла неправительственная организация Oxfam в преддверии экономического форума в Давосе, сообщает Росбалт.

В статистике соотношения доходов бедных и богатых в мире первое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс. Журнал Forbes оценил его состояние в $75 млрд.

Также в число самых богатых людей вошли создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ($44,6 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($60,8 млрд), медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($40 млрд), создатель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд) и основатель сети магазинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд).

По данным экспертов, во владении 1% богатейших людей находится более 50% всего мирового имущества. На долю беднейшего населения Земли приходится лишь 0,16% собственности в мире.

Также отмечается, что первый обладатель триллиона долларов может появиться в течение 25 лет. Между тем каждый десятый человек живет меньше чем на $2 в день.

В 2016 году, по подсчетам Oxfam, состоянием равным $3,6 млрд, принадлежащим бедной половине населения, обладали 62 самых богатых человека.

URL: http://www.vb.kg/353744
Теги:
экономика
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