В Бишкеке определили лучших юных шахматистов Кыргызстана до 18 лет

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Гулиза Авазова

В здании Американского университета в Центральной Азии завершился чемпионата Кыргызстана среди юношей и девушек. В этом году чемпионат собрал более 40 юных шахматистов.

Отметим, борьба за чемпионство велась среди юношей и девушек от 6 до 18 лет. Всего участники боролись за 12 комплектов медалей.

Шахматисты определяли лучших в девяти турах по швейцарской системе, и среди юношей в своих возрастных категориях чемпионами Кыргызстана стали обладатель золота первенства Западной Азии Руслан Съездбеков, Элдияр Орозбаев, Чингиз Исаев и другие.

Также чемпионами среди девушек стали Мирлан кызы Азалия, Дария Ли, Диана Омурбекова и другие.

По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды Кыргызстана по всем возрастам для участия в чемпионате Азии.

Полный список победителей и призеров:

до 6 лет (девочки)

  1. 1-е место - Бакытбек кызы Алиман
  2. 2-е место - Асангариева Эстелла

юноши

  1. 1-е место - Азаматов Нурэмирбек
  2. 2-е место - Алыбаков Наиль
  3. 3-е место - Атайбеков Адилет

до 8 лет (девочки)

  1. 1-е место - Абаева Аяна
  2. 2-е место - Съездбекова Айжан
  3. 3-е место - Зарылбекова Амина

юноши

  1. 1-е место - Женишбеков Алишер
  2. 2-е место - Чингиз Султай
  3. 3-е место - Ли Батырхан

до 10 лет (девочки)

  1. 1-е место - Момункулова Иманнур
  2. 2-е место - Эсенбек кызы Айжилдыз
  3. 3-е место - Асанова Арина

юноши

  1. 1 место - Токтосунов Исмаил
  2. 2 место - Юнусов Нуриддин
  3. 3 место - Чубаков Султан

до 12 лет (девочки)

  1. 1 место - Мирлан кызы Азалия
  2. 2 место - Орозбекова Айиза
  3. 3 место - Советбекова Нурай

юноши

  1. 1 место - Орозбаев Эльдияр
  2. 2 место - Жайнаков Талайбек
  3. 3 место - Дегенбаев Азиз

до 14 лет(девочки)

  1. 1 место - Ли Дария
  2. 2 место - Малайканова Айгул
  3. 3 место - Таштанбекова Элина

юноши

  1. 1 место - Нурланов Нурмухамад
  2. 2 место - Сакибаев Нурсултан
  3. 3 место - Съездбеков Алмаз

до 16 лет (девочки)

  1. 1 место - Усупбекова Зарина
  2. 2 место - Заирбек кызы Бегимай
  3. 3 место - Андашева Алтынай

юноши

  1. 1 место - Съездбеков Руслан
  2. 2 место - Абылкасымов Кайрат
  3. 3 место - Съездбеков Арзыбек

до 18 лет (девушки)

  1. 1 место - Омурбекова Диана
  2. 2 место - Мусаева Шахнази
  3. 3 место - Олжобай Алиса

юноши

  1. 1 место - Исаев Чингиз
  2. 2 место - Кененбаев Айдар
  3. 3 место - Исакжанов Айбек

URL: http://www.vb.kg/353745
Теги:
чемпионат, шахматы
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