В Бишкеке определили лучших юных шахматистов Кыргызстана до 18 лет

В здании Американского университета в Центральной Азии завершился чемпионата Кыргызстана среди юношей и девушек. В этом году чемпионат собрал более 40 юных шахматистов.
Отметим, борьба за чемпионство велась среди юношей и девушек от 6 до 18 лет. Всего участники боролись за 12 комплектов медалей.
Шахматисты определяли лучших в девяти турах по швейцарской системе, и среди юношей в своих возрастных категориях чемпионами Кыргызстана стали обладатель золота первенства Западной Азии Руслан Съездбеков, Элдияр Орозбаев, Чингиз Исаев и другие.
Также чемпионами среди девушек стали Мирлан кызы Азалия, Дария Ли, Диана Омурбекова и другие.
По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды Кыргызстана по всем возрастам для участия в чемпионате Азии.
Полный список победителей и призеров:
до 6 лет (девочки)
- 1-е место - Бакытбек кызы Алиман
- 2-е место - Асангариева Эстелла
юноши
- 1-е место - Азаматов Нурэмирбек
- 2-е место - Алыбаков Наиль
- 3-е место - Атайбеков Адилет
до 8 лет (девочки)
- 1-е место - Абаева Аяна
- 2-е место - Съездбекова Айжан
- 3-е место - Зарылбекова Амина
юноши
- 1-е место - Женишбеков Алишер
- 2-е место - Чингиз Султай
- 3-е место - Ли Батырхан
до 10 лет (девочки)
- 1-е место - Момункулова Иманнур
- 2-е место - Эсенбек кызы Айжилдыз
- 3-е место - Асанова Арина
юноши
- 1 место - Токтосунов Исмаил
- 2 место - Юнусов Нуриддин
- 3 место - Чубаков Султан
до 12 лет (девочки)
- 1 место - Мирлан кызы Азалия
- 2 место - Орозбекова Айиза
- 3 место - Советбекова Нурай
юноши
- 1 место - Орозбаев Эльдияр
- 2 место - Жайнаков Талайбек
- 3 место - Дегенбаев Азиз
до 14 лет(девочки)
- 1 место - Ли Дария
- 2 место - Малайканова Айгул
- 3 место - Таштанбекова Элина
юноши
- 1 место - Нурланов Нурмухамад
- 2 место - Сакибаев Нурсултан
- 3 место - Съездбеков Алмаз
до 16 лет (девочки)
- 1 место - Усупбекова Зарина
- 2 место - Заирбек кызы Бегимай
- 3 место - Андашева Алтынай
юноши
- 1 место - Съездбеков Руслан
- 2 место - Абылкасымов Кайрат
- 3 место - Съездбеков Арзыбек
до 18 лет (девушки)
- 1 место - Омурбекова Диана
- 2 место - Мусаева Шахнази
- 3 место - Олжобай Алиса
юноши
- 1 место - Исаев Чингиз
- 2 место - Кененбаев Айдар
- 3 место - Исакжанов Айбек