В Бишкеке определили лучших юных шахматистов Кыргызстана до 18 лет

В здании Американского университета в Центральной Азии завершился чемпионата Кыргызстана среди юношей и девушек. В этом году чемпионат собрал более 40 юных шахматистов.

Отметим, борьба за чемпионство велась среди юношей и девушек от 6 до 18 лет. Всего участники боролись за 12 комплектов медалей.

Шахматисты определяли лучших в девяти турах по швейцарской системе, и среди юношей в своих возрастных категориях чемпионами Кыргызстана стали обладатель золота первенства Западной Азии Руслан Съездбеков, Элдияр Орозбаев, Чингиз Исаев и другие.

Также чемпионами среди девушек стали Мирлан кызы Азалия, Дария Ли, Диана Омурбекова и другие.

По итогам чемпионата будут сформированы сборные команды Кыргызстана по всем возрастам для участия в чемпионате Азии.

Полный список победителей и призеров:

до 6 лет (девочки)

1-е место - Бакытбек кызы Алиман 2-е место - Асангариева Эстелла

юноши

1-е место - Азаматов Нурэмирбек 2-е место - Алыбаков Наиль 3-е место - Атайбеков Адилет

до 8 лет (девочки)

1-е место - Абаева Аяна 2-е место - Съездбекова Айжан 3-е место - Зарылбекова Амина

юноши

1-е место - Женишбеков Алишер 2-е место - Чингиз Султай 3-е место - Ли Батырхан

до 10 лет (девочки)

1-е место - Момункулова Иманнур 2-е место - Эсенбек кызы Айжилдыз 3-е место - Асанова Арина

юноши

1 место - Токтосунов Исмаил 2 место - Юнусов Нуриддин 3 место - Чубаков Султан

до 12 лет (девочки)

1 место - Мирлан кызы Азалия 2 место - Орозбекова Айиза 3 место - Советбекова Нурай

юноши

1 место - Орозбаев Эльдияр 2 место - Жайнаков Талайбек 3 место - Дегенбаев Азиз

до 14 лет(девочки)

1 место - Ли Дария 2 место - Малайканова Айгул 3 место - Таштанбекова Элина

юноши

1 место - Нурланов Нурмухамад 2 место - Сакибаев Нурсултан 3 место - Съездбеков Алмаз

до 16 лет (девочки)

1 место - Усупбекова Зарина 2 место - Заирбек кызы Бегимай 3 место - Андашева Алтынай

юноши

1 место - Съездбеков Руслан 2 место - Абылкасымов Кайрат 3 место - Съездбеков Арзыбек

до 18 лет (девушки)

1 место - Омурбекова Диана 2 место - Мусаева Шахнази 3 место - Олжобай Алиса

юноши