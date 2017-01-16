Силовики перечислят однодневную зарплату в фонд помощи пострадавшим

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ВБ

Личный состав органов внутренних дел Кыргызстана решил перечислить однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим в крушении самолета близ аэропорта "Манас".

Также Министерство внутренних дел выражает искрение соболезнования родным, близким, семьям погибших и пострадавших.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353746
Теги:
благотворительность, МВД
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