Вице-премьер Чолпон Султанбекова навестила пострадавших в авиакатастрофе

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ВБ

Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова навестила пострадавших в авиакатастрофе детей, которые госпитализированы в Бишкекскую детскую клиническую больницу №3.

По информации медиков, в настоящее время пострадавшим оказывается своевременная медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Далее вице-премьер-министр посетила Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы и встретилась с близкими и родственниками погибших при авиакатастрофе.

Султанбекова отметила, что со стороны правительства проводится оперативная работа по оказанию необходимой помощи нуждающимся гражданам, по этому вопросу работает специально созданная комиссия.

"Правительство возьмет на себя все расходы по доставке тел погибших, по определению ДНК анализов погибших при крушении самолета Боинг 747. Кроме того, правительство оплатит лечение пострадавших, которые находятся в больнице", - сказала Чолпон Султанбекова.

МЧС КР поручено доставить опознанные тела погибших родным и близким.

URL: http://www.vb.kg/353747
Теги:
авиакатастрофа, правительство, Чолпон Султанбекова
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