После капремонта акушеры родильного дома № 2 вновь готовы к работе

Столичный клинический родильный дом №2 вновь открылся после капитального ремонта. Теперь коллектив родовспомогательного учреждения готов к работе в новых, улучшенных условиях.

В связи с произошедшей аварией теплотрассы на территории роддома с 11 ноября 2016 года по 16 января 2017 года проводились ремонтные работы по замене аварийного участка теплосети на сумму 2,5 млн сомов.

Учитывая закрытие роддома, параллельно был проведен ремонт и внутренних помещений.

Отметим, здание городского клинического родильного дома № 2 было построено в 1962 году.