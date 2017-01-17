После капремонта акушеры родильного дома № 2 вновь готовы к работе

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ВБ

Столичный клинический родильный дом №2 вновь открылся после капитального ремонта. Теперь коллектив родовспомогательного учреждения готов к работе в новых, улучшенных условиях.

В связи с произошедшей аварией теплотрассы на территории роддома с 11 ноября 2016 года по 16 января 2017 года проводились ремонтные работы по замене аварийного участка теплосети на сумму 2,5 млн сомов.

Учитывая закрытие роддома, параллельно был проведен ремонт и внутренних помещений.

Отметим, здание городского клинического родильного дома № 2 было построено в 1962 году.

URL: http://www.vb.kg/353750
Теги:
родильный дом, Бишкек
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