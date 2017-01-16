Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-СУ. Хронология событий. Часть 2

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Аида Джумашева

В селе Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области недалеко от аэропорта рано утром упал грузовой самолет. Авиалайнер летел из Гонконга в Стамбул.

В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили данную информацию. Самолет упал в 7.18.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

На месте работают специалисты, информации о причинах падения пока нет.

20.40 Третьеклассник ушел утром в школу, а придя после уроков, выяснилось, что вся его семья - мама и папа погибли под обломками самолета.

19.36 До сих пор не нашли корпус самолета, сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. А черные ящики разрушенного самолета завтра передадут Международной авиационной комиссии

19.25 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с трагедией.

18.00 Также около Морфокорпуса КГМА КР установлены палатки Красного Полумесяца Кыргызстана, где происходит раздача горячего питания для пострадавших и оказывается психологическая помощь родственникам.

17.50 На месте происшествия организованы пункты горячего питания:

16.33 Пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в селе Дача-Суу разместят в гостинице "Семетей". Поручение дал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Первая часть трансляции находится здесь

URL: http://www.vb.kg/353753
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав, МЧС
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (47 материалов)
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Комментарии
123
16.01.2017, 22:33

Вот поэтому нужно было слушать специалистов из архитектуры и МЧС, что нельзя селится так близко к аэропорту, тем более на ПУТИ ТРАЕКТОРИИ ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ, это самое опасное расположение села в этом районе. Такие нарушения по всей стране.То же самое с селеопасными участками, с захватом земель рядом со скотомогильниками, мусорными полигонами, а также и хаотичная застройка в городе без соблюдения строительных и пожарных норм, строительство без единого генплана- все эти нарушения еще дадут о себе знать. В свое время сколько шума и крика было когда людей хотели переселить подальше от аэропорта, что все это для их же блага, но люди то и слышать не хотели!!!

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Акимам Ленинск р-на и Новопавловки. См внизу.
17.01.2017, 10:11

Полностью согласна с мнением! Вина чиновников в жертвах этой, и иранской трагедии в 2008 году - налицо! Давайте выясним виноватых в этих безобразиях чиновников, которые были обязаны услышать мнение (и заключение) архитекторов и планировщиков построек, но не сделали того! 

Значит, чиновники после катастрофы иранского грузового самолета в 2008 году не сделали никаких выводов, не убрали оттуда постройки и людей,  а наоборот До-заселили их там - прямо по линии взлетной полосы!  НЕ было бы построек - не было бы и жертв! Интересы бизнеса поставлены выше жизни наших граждан! Я уж не говорю про "Правила запретов" на таких местах ДО трагедии иранского самолета, когда об этом было ясно как день!

Я бы на месте архитекторов, и учитывая алчность (коррупцию) наших чиновников, сделал бы решение, которое устраивает обоих, пока коррупция еще жива... Прямо по линии взлетной полосы с восточной стороны (Дача-Суу) и с западной стороны можно проложить для жителей типовую широкую улицу (дорогу) на ширину крыльев самолетов, чтобы при пролете или недолете (ЧП, туман) они могли "падать" и садиться брюхом на нее, но при этом минимально затронув дома по обе стороны этой дороги или "широкого сквера"!!! И архитекторы спокойны, и наши алчные чиновники сыты!..

Улица или сквер по обе стороны взлетной полосы - это как бы "продолжение" взлетной полосы, если что вдруг случилось.... На всякий случай. Ибо гарантию никто еще не давал, это есть "плановые" ЧП в будущем, которые всегда нужно ожидать и предвидеть!!! После этой трагедии, вы извините, если кто и дальше разрешит постройки т это будет прямая вина чиновников в будущих трагедиях жителей возле аэропорта!

Второе.

О работе или наличии "маяка" при посадке, когда пилот-турок проскочил всю взлетную полосу и только в конце понял, что "пролетел",, и надо на третью попытку взлетать опять, а потом заходить на посадку опять.

В сети есть такое: "Навигационное оборудование аэродрома. Схема посадки". Там все сказано о том, как должно быть по правилам с посадкой, если есть туман, или пилот нуждается в помощи ориентиров (обозначений) на земле для правильной посадки, дабы рассчитать момент начала взлетной полосы.

Интересно, у нас в Манасе был ли в полном наборе такой комплекс, работал ли он? Или все совершалось на словах, жестами, "по-кыргызски"? А то и так: для "эфира" говорили "правильно" (для проверок), а а реально - на словах и на пальцах про взлетную полосу?!..

Об этом скажут черные ящики.. Но где второй ящик?.. Или его так и "не найдут"?!...

В селе Новопавловка - ближе к массиву Ала-Тоо-2 есть скотомогильник от сибирской язвы. Там все сейчас открыто, и ребята туда заходят играть, пасут скот, жонглируют как на канатах по бетонной стенке, а грязь несут домой..

Я вас прошу вас посмотреть это дело. Ибо к весне, не дай бог, что-нибудь, да случится! Если что случится - вы будет виноватыми, Я сошлюсь на этот коммент, что предупреждал вас!..

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777
17.01.2017, 12:35

Акимам Ленинск р-на и Новопавловки. См внизу.

Полностью согласна с мнением! Вина чиновников в жертвах этой, и иранской трагедии в 2008 году - налицо! Давайте выясним виноватых в этих безобразиях чиновников, которые были обязаны услышать мнение (и заключение) архитекторов и планировщиков построек, но не сделали того! 

Значит, чиновники после катастрофы иранского грузового самолета в 2008 году не сделали никаких выводов, не убрали оттуда постройки и людей,  а наоборот До-заселили их там - прямо по линии взлетной полосы!  НЕ было бы построек - не было бы и жертв! Интересы бизнеса поставлены выше жизни наших граждан! Я уж не говорю про "Правила запретов" на таких местах ДО трагедии иранского самолета, когда об этом было ясно как день!

Я бы на месте архитекторов, и учитывая алчность (коррупцию) наших чиновников, сделал бы решение, которое устраивает обоих, пока коррупция еще жива... Прямо по линии взлетной полосы с восточной стороны (Дача-Суу) и с западной стороны можно проложить для жителей типовую широкую улицу (дорогу) на ширину крыльев самолетов, чтобы при пролете или недолете (ЧП, туман) они могли "падать" и садиться брюхом на нее, но при этом минимально затронув дома по обе стороны этой дороги или "широкого сквера"!!! И архитекторы спокойны, и наши алчные чиновники сыты!..

Улица или сквер по обе стороны взлетной полосы - это как бы "продолжение" взлетной полосы, если что вдруг случилось.... На всякий случай. Ибо гарантию никто еще не давал, это есть "плановые" ЧП в будущем, которые всегда нужно ожидать и предвидеть!!! После этой трагедии, вы извините, если кто и дальше разрешит постройки т это будет прямая вина чиновников в будущих трагедиях жителей возле аэропорта!

Второе.

О работе или наличии "маяка" при посадке, когда пилот-турок проскочил всю взлетную полосу и только в конце понял, что "пролетел",, и надо на третью попытку взлетать опять, а потом заходить на посадку опять.

В сети есть такое: "Навигационное оборудование аэродрома. Схема посадки". Там все сказано о том, как должно быть по правилам с посадкой, если есть туман, или пилот нуждается в помощи ориентиров (обозначений) на земле для правильной посадки, дабы рассчитать момент начала взлетной полосы.

Интересно, у нас в Манасе был ли в полном наборе такой комплекс, работал ли он? Или все совершалось на словах, жестами, "по-кыргызски"? А то и так: для "эфира" говорили "правильно" (для проверок), а а реально - на словах и на пальцах про взлетную полосу?!..

Об этом скажут черные ящики.. Но где второй ящик?.. Или его так и "не найдут"?!...

В селе Новопавловка - ближе к массиву Ала-Тоо-2 есть скотомогильник от сибирской язвы. Там все сейчас открыто, и ребята туда заходят играть, пасут скот, жонглируют как на канатах по бетонной стенке, а грязь несут домой..

Я вас прошу вас посмотреть это дело. Ибо к весне, не дай бог, что-нибудь, да случится! Если что случится - вы будет виноватыми, Я сошлюсь на этот коммент, что предупреждал вас!..

\

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