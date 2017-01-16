Крушение турецкого Боинга 747 в селе Дача-СУ. Хронология событий. Часть 2

Полностью согласна с мнением! Вина чиновников в жертвах этой, и иранской трагедии в 2008 году - налицо! Давайте выясним виноватых в этих безобразиях чиновников, которые были обязаны услышать мнение (и заключение) архитекторов и планировщиков построек, но не сделали того!

Значит, чиновники после катастрофы иранского грузового самолета в 2008 году не сделали никаких выводов, не убрали оттуда постройки и людей, а наоборот До-заселили их там - прямо по линии взлетной полосы! НЕ было бы построек - не было бы и жертв! Интересы бизнеса поставлены выше жизни наших граждан! Я уж не говорю про "Правила запретов" на таких местах ДО трагедии иранского самолета, когда об этом было ясно как день!

Я бы на месте архитекторов, и учитывая алчность (коррупцию) наших чиновников, сделал бы решение, которое устраивает обоих, пока коррупция еще жива... Прямо по линии взлетной полосы с восточной стороны (Дача-Суу) и с западной стороны можно проложить для жителей типовую широкую улицу (дорогу) на ширину крыльев самолетов, чтобы при пролете или недолете (ЧП, туман) они могли "падать" и садиться брюхом на нее, но при этом минимально затронув дома по обе стороны этой дороги или "широкого сквера"!!! И архитекторы спокойны, и наши алчные чиновники сыты!..

Улица или сквер по обе стороны взлетной полосы - это как бы "продолжение" взлетной полосы, если что вдруг случилось.... На всякий случай. Ибо гарантию никто еще не давал, это есть "плановые" ЧП в будущем, которые всегда нужно ожидать и предвидеть!!! После этой трагедии, вы извините, если кто и дальше разрешит постройки т это будет прямая вина чиновников в будущих трагедиях жителей возле аэропорта!

Второе.

О работе или наличии "маяка" при посадке, когда пилот-турок проскочил всю взлетную полосу и только в конце понял, что "пролетел",, и надо на третью попытку взлетать опять, а потом заходить на посадку опять.

В сети есть такое: "Навигационное оборудование аэродрома. Схема посадки". Там все сказано о том, как должно быть по правилам с посадкой, если есть туман, или пилот нуждается в помощи ориентиров (обозначений) на земле для правильной посадки, дабы рассчитать момент начала взлетной полосы.

Интересно, у нас в Манасе был ли в полном наборе такой комплекс, работал ли он? Или все совершалось на словах, жестами, "по-кыргызски"? А то и так: для "эфира" говорили "правильно" (для проверок), а а реально - на словах и на пальцах про взлетную полосу?!..

Об этом скажут черные ящики.. Но где второй ящик?.. Или его так и "не найдут"?!...

В селе Новопавловка - ближе к массиву Ала-Тоо-2 есть скотомогильник от сибирской язвы . Там все сейчас открыто, и ребята туда заходят играть, пасут скот, жонглируют как на канатах по бетонной стенке, а грязь несут домой..

Я вас прошу вас посмотреть это дело. Ибо к весне, не дай бог, что-нибудь, да случится! Если что случится - вы будет виноватыми, Я сошлюсь на этот коммент, что предупреждал вас!..

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