Смерть кыргызстанцев в Саратове: следствие разыскивает других очевидцев ДТП

7  0
Айдана Абдуваитова

Следственное управление по Саратовской области разыскивает водителей и пассажиров авто, которые могли проезжать по автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н в момент аварии, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте управления.

Следствие не исключает, что в момент ДТП проезжали и другие машины, чьи водители или пассажиры могли стать очевидцами происшествия. В связи с этим следственное управление просит водителей предоставить записи видеорегистраторов.

Сейчас следствие продолжается, мера пресечения водителю, который допустил ДТП, еще не избрали.

Напомним, ДТП произошло 15 января примерно в 04.30 утра на автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. Семь человек погибли, четверо из которых являются гражданами Кыргызстана.

Сейчас представители Государственной службы миграции КР в РФ и представители кыргызской диаспоры продолжают оказывать содействие близким погибших.

URL: http://www.vb.kg/353764
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  