Смерть кыргызстанцев в Саратове: следствие разыскивает других очевидцев ДТП

Следственное управление по Саратовской области разыскивает водителей и пассажиров авто, которые могли проезжать по автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н в момент аварии, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте управления.

Следствие не исключает, что в момент ДТП проезжали и другие машины, чьи водители или пассажиры могли стать очевидцами происшествия. В связи с этим следственное управление просит водителей предоставить записи видеорегистраторов.

Сейчас следствие продолжается, мера пресечения водителю, который допустил ДТП, еще не избрали.

Напомним, ДТП произошло 15 января примерно в 04.30 утра на автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет. Семь человек погибли, четверо из которых являются гражданами Кыргызстана.

Сейчас представители Государственной службы миграции КР в РФ и представители кыргызской диаспоры продолжают оказывать содействие близким погибших.