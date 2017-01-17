Список погибших, которых удалось опознать

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего 36 трупов. Справок о смерти выдано 10.

Между тем МЧС организовало работу по доставке тел погибших на малые родины. Для этого выделена спецтехника.

Напомним, 16 января, в 07.18 грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.