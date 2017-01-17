Список погибших, которых удалось опознать

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Руслан Изреков

В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего 36 трупов. Справок о смерти выдано 10.

Между тем МЧС организовало работу по доставке тел погибших на малые родины. Для этого выделена спецтехника.

Напомним, 16 января, в 07.18 грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

п/п Ф.И.О. Год рождения
1Карыпбаев Эрзат Нурланович 2012 г.р.
2Карыпбаева Жылдыз Нурлановна2014 г.р.
3Шералиева Сабина Уларбековна2011 г.р.
4Шералы уулу Уларбек1990 г.р.
5Жуманалы кызы Акмарал1990 г.р.
6Чокоева Кундуз Талайбековна (беременная)1985 г.р.
7Осмонов Санжарбек Абдуманапович1982 г.р.
8Шералиева Айдай2 года
9Шаршенбеков Руслан Нурланович2011 г.р.
10Исакова Гульжан Муратбековна1980 г.р.
11Солтокенова Мариям Анарбековна2009 г.р.
12Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная) 1988 г.р.
13Солтокенов Айбек Анарбекович1988 г.р.
14Солтокенова Фарида Алмазбековна1969 г.р.
15Кубанычбеков Аман Кубанычбекович1997 г.р.
16Максатбеков Тимур Зарылбекович2006 г.р
17Орозбаева Айжамал Максатбековна1989 г.р
18Батыров Сүйүн1966 г.р.
19Жумакунова Наргиза Болотбековна1984 г.р
20Абакиров Актан Азаматович2011 г.р
21Абакирова Раяна Азаматовна2016 г.р.(4 месяца)
22Шамибек уулу Айбол2006 г.р
23Белекова Адинай Руслановна2010 г.р
24Орозбаева Бүнаркан1959 г.р
25Келишова Айнуса1976 г.р
26Казин Ондул1958 г.р
27Ибрагим Дирандгин1958 г.р
28Ихсан Кожа1964 г.р
29Солтокенов Анарбек Садыбакасович1960 г.р.
30Осмонов Айболот Санжарович2006 г.р
31Осмонов Анарбек Санжарович2014 г.р
32Санжар кызы Аяна2007 г.р
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