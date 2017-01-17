Список погибших в авиакатастрофе, которых удалось опознать

Соболезную. Очень большое горе случилось...
В морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего 36 трупов. Справок о смерти выдано 10.
Между тем МЧС организовало работу по доставке тел погибших на малые родины. Для этого выделена спецтехника.
Напомним, 16 января, в 07.18 грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.
|№
|п/п
|Ф.И.О.
|Год рождения
|1
|Карыпбаев Эрзат Нурланович
|2012 г.р.
|2
|Карыпбаева Жылдыз Нурлановна
|2014 г.р.
|3
|Шералиева Сабина Уларбековна
|2011 г.р.
|4
|Шералы уулу Уларбек
|1990 г.р.
|5
|Жуманалы кызы Акмарал
|1990 г.р.
|6
|Чокоева Кундуз Талайбековна (беременная)
|1985 г.р.
|7
|Осмонов Санжарбек Абдуманапович
|1982 г.р.
|8
|Шералиева Айдай
|2 года
|9
|Шаршенбеков Руслан Нурланович
|2011 г.р.
|10
|Исакова Гульжан Муратбековна
|1980 г.р.
|11
|Солтокенова Мариям Анарбековна
|2009 г.р.
|12
|Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная)
|1988 г.р.
|13
|Солтокенов Айбек Анарбекович
|1988 г.р.
|14
|Солтокенова Фарида Алмазбековна
|1969 г.р.
|15
|Кубанычбеков Аман Кубанычбекович
|1997 г.р.
|16
|Максатбеков Тимур Зарылбекович
|2006 г.р
|17
|Орозбаева Айжамал Максатбековна
|1989 г.р
|18
|Батыров Сүйүн
|1966 г.р.
|19
|Жумакунова Наргиза Болотбековна
|1984 г.р
|20
|Абакиров Актан Азаматович
|2011 г.р
|21
|Абакирова Раяна Азаматовна
|2016 г.р.(4 месяца)
|22
|Шамибек уулу Айбол
|2006 г.р
|23
|Белекова Адинай Руслановна
|2010 г.р
|24
|Орозбаева Бүнаркан
|1959 г.р
|25
|Келишова Айнуса
|1976 г.р
|26
|Казин Ондул
|1958 г.р
|27
|Ибрагим Дирандгин
|1958 г.р
|28
|Ихсан Кожа
|1964 г.р
|29
|Солтокенов Анарбек Садыбакасович
|1960 г.р.
|30
|Осмонов Айболот Санжарович
|2006 г.р
|31
|Осмонов Анарбек Санжарович
|2014 г.р
|32
|Санжар кызы Аяна
|2007 г.р
|33