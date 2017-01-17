В пострадавшем поселке Дача-СУ сегодня полностью восстановят электричество

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Родион Решетов

В поселке Дача-СУ, пострадавшего от крушения грузового самолета Боинг-747, уже сегодня воcстановят подачу электроэнергии. Об этом сообщает Национальный энергетический холдинг.

Вследствие крушения воздушного судна была полностью разрушена трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА и 7 опор воздушных линий электропередачи.

В пострадавшем дачном поселке числится всего 340 домов, из них в 190 домах постоянно проживают люди. В настоящее время персоналом ОАО "Северэлектро" за счет собственных средств ведется работа по подключению трансформаторной подстанции 400 кВА, выделенной аэропортом "Манас", взамен трансформаторной подстанции 630 кВА.

"Из 10 улиц в данном дачном поселке еще вчера вечером или ночью должны были дать свет на шести улицах, а на остальных 4-х подключат уже в первой половине дня. То есть сегодня уже все работы будут завершены. Понимаете, разрушения там значительные, полностью разрушена трансформаторная подстанция и воздушные линии электропередачи", - сообщила пресс-секретарь ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Фатима Тороканова.

Энергетиками ведется непрерывная работа по восстановлению подачи жителям электричества и восстановлению разрушенной трансформаторной подстанции и опор воздушных линий в максимально кратчайшие сроки.

URL: http://www.vb.kg/353767
Теги:
авиакатастрофа, отключение электроэнергии, Северэлектро
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