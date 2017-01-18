Мошенники украли дом у пенсионерки в Таласе. Прокуратура ведет следствие

В Таласе незаконно перерегистрировали дом пенсионерки на посторонних людей. Данный факт был выявлен путем проверки местной прокуратурой прав граждан на недвижимое имущество.

Стоит отметить, недвижимость фактически принадлежала 78-летней одинокой гражданке З.Т. Однако при перерегистрации использовались официальные документы, но с ложными сведениями.

Махинацию раскрыли и возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц, причастных к переоформлению по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 179 (регистрация незаконных сделок с землей) и 166 (мошенничество) УК КР. В данное время ведется следствие