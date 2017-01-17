В Китае чиновника уволили из-за сравнения в соцсети Мао Цзедуна с дьяволом

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Чиновник из китайской провинции Хэбэй был уволен за сравнение Мао Цзедуна с дьяволом в социальной сети Sina Weibo.

Как сообщает RT со ссылкой на Global Times, в официальной формулировке в качестве причины увольнения было указано: "серьёзное нарушение партийной дисциплины", "публикация неподобающих высказываний в Weibo".

Уволенный Цзо Чунхэ занимал пост заместителя руководителя Государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения КНР (SAPPRFT) в городе Шицзячжуан.

Кроме увольнения мужчина получил также административное предупреждение. А его аккаунт в соцсети был удалён.

URL: http://www.vb.kg/353772
Теги:
Китай, социальные сети
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Комментарии
123
17.01.2017, 11:28

ибо нефиг

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