В России задержана кыргызстанка, сбежавшая от родителей

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Глеб Куренев

В одном из вагонов поезда Иркустк - Кисловодск была найдена 13-летняя кыргызстанка. Девочку никто не сопровождал, а полицейским она сообщила, что едет к бабушке в Кыргызстан. Об этом сообщает МВД РФ.

Изначально сотрудники полиции попытались найти родителей девочки в поезде, но их там не оказалось. Подросток сообщила свое имя и год рождения, но где она живет, сказать не смогла. Позже выяснилось, что девочка находилась в розыске в Новосибирске. Мама разыскивала её более суток. Кыргызстанка призналась полицейским, что дочь убегает из дома постоянно. В этот раз она пришла на станцию, незаметно проникла в поезд и села на боковое сиденье. Одинокую девочку заметил проводник, который и сообщил в полицию.

В настоящий момент девочку вернули родителям.

URL: http://www.vb.kg/353773
Теги:
МВД, побег, Россия
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