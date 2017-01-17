В России задержана кыргызстанка, сбежавшая от родителей

В одном из вагонов поезда Иркустк - Кисловодск была найдена 13-летняя кыргызстанка. Девочку никто не сопровождал, а полицейским она сообщила, что едет к бабушке в Кыргызстан. Об этом сообщает МВД РФ.

Изначально сотрудники полиции попытались найти родителей девочки в поезде, но их там не оказалось. Подросток сообщила свое имя и год рождения, но где она живет, сказать не смогла. Позже выяснилось, что девочка находилась в розыске в Новосибирске. Мама разыскивала её более суток. Кыргызстанка призналась полицейским, что дочь убегает из дома постоянно. В этот раз она пришла на станцию, незаметно проникла в поезд и села на боковое сиденье. Одинокую девочку заметил проводник, который и сообщил в полицию.

В настоящий момент девочку вернули родителям.