МВД охраняет общественный порядок на месте авиакрушения в поселке Дача-СУ

Сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок на месте авиакрушения в поселке Дача-СУ, заявили в МВД. Место происшествия оцеплено.

Те, кто распространяет слухи о мародерстве на месте крушения, дезинформируют общественность, сообщили в силовом ведомстве.

В поселок Дача-СУ направлено необходимое количество сотрудников ГУВД Чуйской области, спецназа МВД и оперативно-следственные группы.

Место происшествия полностью оцеплено. На территорию не пускают никаких посторонних людей, поэтому о мародерстве не может быть и речи, заявляют силовики. Сотрудниками милиции контролируются и близлежащие дома.

Также организовано круглосуточное посменное дежурство. Правоохранителями в ходе обеспечения общественного порядка пресечены кражи имущества с места крушения самолета. Так, сотрудниками Сокулукского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 164 часть 2 УК КР в отношении жителя данного дачного участка Т.Н. 1985 года рождения.

В ходе предварительного расследования установлено, что один из жителей не пострадавших домов, находящихся в относительной близости с местом крушения самолета, начал собирать целые коробки, выпавшие с борта Боинга. Эти коробки с вещами и прочими предметами он собирал и складывал во дворе своего дома. Его задержали и доставили в ближайшее отделение милиции. Других подобных фактов не зарегистрировано.