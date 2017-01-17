Дано разъяснение касательно пятидневки для школьников

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Глеб Куренев

После сообщения Министерства образования и науки о переходе со второго полугодия школьников на пятидневную систему обучения у многих родителей появились вопросы. В частности, одним из самых популярных был: что делать, если заставляют учиться в субботу. В связи с этим в министерстве дали разъяснение.

В ведомстве отметили, что всего в республике работает 2218 школ, из них 252 - гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, гимназическими классами и экспериментальными площадками.

Начиная со второго полугодия, начальные классы всех школ независимо от статуса заведения обучаются пять дней.

"Учебная нагрузка в начальных классах составляет соответственно: 1 класс - 20 часов, 2 класс – 22 часа, 3 класс – 24 часа, 4 класс - 25 часов. По физиологическим и психологическим показателям учащиеся в этих классах усваивают учебный материал за 4-5 уроков в день с учетом расписания занятий в соответствии с СанПиНами (санитарными правилами и нормами)", - говорят в министерстве.

Также на пять дней переходят учение 2-й и 3-й ступени общеобразовательных школ, в которых недельная нагрузка не превышает 30 часов. Те ученики, которые обучаются в школах с углубленным изучением предметов, гимназическими и лицейским профилями будут обучаться 6 дней.

В министерстве сообщили, что ученики таких школ изучают больше материала, соответственно, это требует больше времени. Поэтому была дана рекомендация спецзанятия переносить на субботу.

URL: http://www.vb.kg/353778
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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Комментарии
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17.01.2017, 11:26

Главное - крикнуть ПЯТИДНЕВКА, а по сути ничего не меняется.

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оратор
17.01.2017, 11:31

Зачем нужно было огород городить с пятидневкой, если будут одни учиться пять дней, другие 6 дней. Переходить на пятидневку,  так всем школам.

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оратор
17.01.2017, 11:37

Минобразования не хотят думать. Пора уже пересмотреть программу обучения в школах. Часы по отдельным предметам нужно сокращать, идут бессмысленные повторения, в отдельных случаях учителя бездельничают, гоняют чаи. Вот тогда можно перейти на пятидневку. Пусть в субботу дети занимаются самостоятельно, в кружках по выбору.

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Гражданин КР
17.01.2017, 12:25

Нам эта пятидневка аукнется через 17 лет.  К чему идет это, становится ясно, нужна только рабочая сила и необразованное население.

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