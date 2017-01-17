Дано разъяснение касательно пятидневки для школьников

После сообщения Министерства образования и науки о переходе со второго полугодия школьников на пятидневную систему обучения у многих родителей появились вопросы. В частности, одним из самых популярных был: что делать, если заставляют учиться в субботу. В связи с этим в министерстве дали разъяснение.

В ведомстве отметили, что всего в республике работает 2218 школ, из них 252 - гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, гимназическими классами и экспериментальными площадками.

Начиная со второго полугодия, начальные классы всех школ независимо от статуса заведения обучаются пять дней.

"Учебная нагрузка в начальных классах составляет соответственно: 1 класс - 20 часов, 2 класс – 22 часа, 3 класс – 24 часа, 4 класс - 25 часов. По физиологическим и психологическим показателям учащиеся в этих классах усваивают учебный материал за 4-5 уроков в день с учетом расписания занятий в соответствии с СанПиНами (санитарными правилами и нормами)", - говорят в министерстве.

Также на пять дней переходят учение 2-й и 3-й ступени общеобразовательных школ, в которых недельная нагрузка не превышает 30 часов. Те ученики, которые обучаются в школах с углубленным изучением предметов, гимназическими и лицейским профилями будут обучаться 6 дней.

В министерстве сообщили, что ученики таких школ изучают больше материала, соответственно, это требует больше времени. Поэтому была дана рекомендация спецзанятия переносить на субботу.