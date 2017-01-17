Минздрав: Опознано 37 тел. МЧС заявляет, что их 38

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Гулиза Авазова, Глеб Куренев

По последним данным, опознанных тел 37, пострадавших - 16, в больницах находится - 12 человек. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Сегодня утром из больницы выписали 7-летнего Жакшылыка Шералиева, который вчера потерял всю семью.

Однако, по данным замминистра чрезвычайных ситуаций Давлетбека Алимбаева, количество опознанных - 38 человек. Об этом он заявил на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По словам Алимбаева, еще не опознано тело Мадины Белековой.

Он добавил, что родственники погибших уже забирают тела, а некоторых довозит МЧС. "Вот родственники погибших из Алая, Куршаба, Нарына уже забрали тела", - отметил он.

Буквально полчаса назад было найдено тело четвертого члена экипажа Боинга 747, разбившегося при посадке в поселке Дача-СУ.

В настоящий момент спасатели продолжают расчистку места крушение самолета. Идет демонтаж крупных обломков воздушного судна.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.

URL: http://www.vb.kg/353782
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек
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