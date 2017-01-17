Телефонным террористом оказался 15-летний подросток

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ВБ

16 января в 16.50 на пульт 102 поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании Октябрьского районного суда г. Бишкек.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра здания и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

В этот же день в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР - уроженец и житель г. Бишкек Ж.А., 2001 г.р.

Установлено, что задержанный совершил ложный звонок из хулиганских побуждений.

В данный момент проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

URL: http://www.vb.kg/353783
Теги:
ГКНБ, МВД, Октябрьский район, телефонный террорист, Бишкек
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