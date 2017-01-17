Руководитель штаба: Еду и дрова распределят по спискам

Еду и дрова пострадавшим жителям села Дача-СУ распределят по спискам. Об этом сегодня, 17 января, сообщила местная жительница, одна из руководителей штаба по оказанию помощи жертвам и пострадавшим от крушения самолета Салима Эралиева.

По ее словам, тех, кто остался без жилья, на время приютили соседи.

"Основная проблема заключается в нехватке дров, воды и света. Мы составляем списки действительно нуждающихся в воде и еде. Гуманитарную помощь уже оказывают. Штаб работает в усиленном режиме. Есть информация о том, что еду получают не только потерпевшие, но и жители соседних дач. Электроэнергию нам постепенно восстанавливают на месте аварии. У других соседей уже есть свет", - сказала Эралиева.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 37 человек. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.