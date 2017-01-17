Крушение Боинга 747: участки в Дача-СУ выделены законно, но под дачи

На территории аэропортов и аэродромов не должно быть земель, предназначенных для жилой постройки. Об этом сегодня, 17 января, сообщила замминистра транспорта Гульмира Абдралиева на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша.

По ее словам, территория была выделена в конце 70-х и в начале 80-х годов на законном основании, но под дачные участки, то есть для временного пребывания.

Отметим, ранее заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев сказал, что поселок Дача-СУ не входил в генплан застройки и не является жилым.

В настоящее время в поселке 423 участка, где проживает около тысячи человек.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 37 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.