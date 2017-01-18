В США ресторан готовит бургеры из искусственного мяса

В США работает ресторан, который готовит "Невозможные бургеры". В них нет ни грамма мяса, но некоторые посетители не могут отличить их от настоящих. Заведение открыл бывший биохимик из Стэнфорда Патрик Браун. Его проекты уже получили $180 млн от инвесторов, пишет издание Хайтек со ссылкой на NYT.

В интервью Браун рассказывает, что хотел выбить почву из-под ног мясного бизнеса. Он верит, что можно есть вкусное мясо без убийства животных. По его словам, сейчас мясной бизнес неэкологичен и излишне жесток. Чтобы исправить ситуацию он решил делать мясо самостоятельно.

"Мясо" от Брауна создано из растительных компонентов, приправленных специальным порошком. Главной его составляющей является гем - насыщенная железом молекула, которая также содержится в человеческой крови. Добавка изготавливается с помощью ферментированных дрожжей. Поставляется в формате пакетиков. Из-за гема котлеты приобретают характерный мясной запах, и, как уверяет создатель, нужные вкусовые качества.

Во время тестов с завязанными глазами, некоторые посетители не смогли отличить настоящий гамбургер от искусственного, убеждает создатель ресторана. Но New York Times привела для теста самопровозглашенного эксперта по гамбургерам Джорджа Мотца. Автор многих книг и фильмов про бургеры говорит, что съел 14 тысяч гамбургеров за последние 20 лет. После дегустации Мотц сделал вывод, что искусственному мясу по-прежнему не сравниться с настоящим. Одного кусочка достаточно, чтобы определить подделку. Но он заметил, что за последние годы сделан большой шаг в нужную сторону. Заменители приближаются к оригиналу.

Браун смотрит на индустрию заменителей мяса позитивно. "Корова уже никогда не сможет делать мясо лучше, чем сейчас, этот процесс не эволюционирует, - говорит он. - Мы же постоянно улучшаем наши технологии".

Искусственная пища - растущий рынок. За последний год продажи заменителей мяса в США увеличились на 18%. Цифра достигла $1 млрд. Инвесторы вкладывают значительные суммы, чтобы изменить модель питания человека. Проект Патрика Брауна собрал в общей сложности $180 млн. Среди его инвесторов Google Ventures, UBS и Билл Гейтс. При этом Impossible Foods не единственна заметная компания на рынке технологичных заменителей. Стартап Memphis Meats, например, вырастил в лаборатории фрикадельку. Сейчас компания планирует выращивать куриные грудки и стейки.