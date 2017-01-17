Крушение Боинга 747: в память о погибших проведут массовое чтение Корана

20 января во всех мечетях страны пройдет массовая молитва по погибшим в авиакатастрофе в селе Дача-СУ. Соответствующий приказ издал сегодня муфтий Максат ажы Токтомушев.

"Согласно приказу, по всей стране в каждой мечети пройдут чтения Священного Корана и совершений молебен, посвященных спокойствию страны, благоденствию нашего народа и погибшим соотечественникам вследствие крушения самолета", - пояснили в ДУМК.

Также все сотрудники ДУМК выделят однодневную заработную плату в качестве помощи. В пятницу во всех мечетях будут выставлены специальные урны в целях сбора средств.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители.