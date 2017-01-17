Крушение Боинга 747: госорганам предложили централизовать гумпомощь

Госорганам предложили централизовать гуманитарную помощь пострадавшим от крушения самолета Боинг 747 в поселке Дача-СУ. Такое предложение внес депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Алтынбек Жунус уулу на заседании Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству ЖК.

Как отметил депутат, необходимо централизовать помощь, так как могут воспользоваться этим некоторые недобросовестные люди.

"Кто-то сдает деньгами 5 тыс. или 30 тыс. сомов. К кому обратиться тем, кто хочет помочь?" - добавил он.

Замминистра чрезвычайных ситуаций Давлетбек Алимбаев отметил, что по этому вопросу уже создана комиссия под руководством вице-премьер министра Мухамметкалыя Абулгазиева. Сегодня будет открыт один счет, на который будут перечислены все поступления, добавил он.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.