Песня о трагедии. Акын написал песенный плач о погибших в авиакатастрофе

Акын-импровизатор Асылбек Маратов представил песенный плач о погибших в результате падения грузового самолета Боинг 747 на жилые дома в селе Дача-СУ.

Под комуз акын оплакивает погибших, осиротевших детей и взрослых, которые потеряли свои семьи, и призывает пострадавших и всех кыргызстанцев сплотиться в горе.

Видео подготовлено киностудией "Айтыш-фильм".

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители.