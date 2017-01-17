Песня о трагедии. Акын написал песенный плач о погибших в авиакатастрофе

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Айдана Абдуваитова

Акын-импровизатор Асылбек Маратов представил песенный плач о погибших в результате падения грузового самолета Боинг 747 на жилые дома в селе Дача-СУ.

Под комуз акын оплакивает погибших, осиротевших детей и взрослых, которые потеряли свои семьи, и призывает пострадавших и всех кыргызстанцев сплотиться в горе.

Видео подготовлено киностудией "Айтыш-фильм".

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители.

URL: http://www.vb.kg/353796
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета в селе Дача-Суу (47 материалов)
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