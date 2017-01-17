Кто идет в президенты? Чудаки, судимые, реальные претенденты

На низком старте с десяток претендентов, которые долгие годы вынашивают президентские амбиции. Среди них есть личности весьма посредственные, к другой категории можно отнести авантюристов-экспериментаторов, в третьей группе реальные претенденты.

Осенью 2011 года на пост главы государства поначалу претендовали 83 кандидата, но официально зарегистрировались и попали в бюллетень для голосования только 16. По количеству кандидатов на душу населения Кыргызстан занимает лидирующие позиции на планете. Но к этому обстоятельству, наверное, правильнее относиться с иронией, так как вместо острой конкуренции на таких выборах преобладает клоунада и чудачество.

Итак, перейдем к претендентам, которые подумывают баллотироваться в президенты осенью 2017-го. Неутомимый правозащитник Турсунбек Акун уже создал себе стартовую площадку. На съезде подконтрольного ему "Демократического движения Кыргызстана" бывший омбудсмен получил благословение делегатов баллотироваться на пост главы Кыргызстана. Видимо, зашкаливающие амбиции не позволяют Акуну реально оценить собственные шансы.

Кстати, кроме неудержимого правозащитника вероятно появление еще нескольких претендентов, которых общественность относит к категории "городских сумасшедших". Таковы особенности демократии, и мы должны уважать право каждого гражданина быть избранным.

Камчибек Ташиев, Адахан Мадумаров и Ахматбек Келдибеков - люди уже другого калибра и полета. Сначала они объединились в некий тройственный союз, подумывали выдвинуть единого кандидата в президенты Кыргызстана. Но триумвират, не просуществовав и пары месяцев, похоже, разваливается. Экс-спикер парламента начал подготовку к выборам самостоятельно, и этот фальстарт партнеры расценили как предательство, по крайней мере Мадумаров рассказал журналистам, что с ним даже не посоветовались.

Кстати, Адахан Мадумаров изначально вошел в союз Ташиева и Келдибекова, скорее всего, из тактических соображений. Оба его компаньона-попутчика в разное время были судимы. И кто, кроме как не он, должен был стать единым кандидатом? Но складывающиеся обстоятельства лишний раз доказывают, что в политике друзей не бывает. Кинут, подставят, отрекутся при первом удобном случае. В общем, тройственный союз явит народу Кыргызстана не одного, а как минимум двух или даже трех кандидатов в президенты. Если, конечно, ранее привлекаемым к уголовной ответственности политикам удастся погасить судимости.

Работает над своим имиджем и создает команду экс-премьер-министр Темир Сариев. Он старается выступать в прессе и комментировать происходящие в стране события. О намерении побороться за пост президента он заявлял уже не раз, и он из числа перечисленных выше фигур, пожалуй, первый серьезный претендент. Портят общую картину обстоятельства, при которых Сариеву пришлось оставить должность главы правительства Кыргызстана. Коррупционный скандал и слухи об откатах со стороны китайской компании, выигравшей тендер на строительство дороги Балыкчы - Корумду. Расследование этого дела вела Генеральная прокуратура, и не все его подробности еще преданы огласке.

Недавно на политическом горизонте возникло достаточно странное объединение – теневое правительство. Его учредили сразу два экс-кандидата в президенты - Марат Иманкулов и Турсунбай Бакир уулу. На выборах главы государства в 2011 году они на пару набрали немногим более 1% голосов избирателей. У экспертов нет сомнений в том, что полуподпольный кабинет министров - это проект, создаваемый под осень 2017-го.

Иногда такие политические конфигурации с громкими названиями создаются, чтобы в нужный момент сойти с предвыборной дистанции и поддержать кандидата, который наверняка одержит победу. Этими действиями достигаются меркантильные цели напомнить о себе и за оказанные услуги получить какую-нибудь должность. Поэтому на пороге теневого правительства отираются политики, остающиеся в данное время не у дел. Реальных кандидатов в президенты там нет.

Бредит президентством, судя по высказываниям и действиям, депутат Бакыт Торобаев. Только вот партия у него для достижения таких высот еще слабенькая. Была попытка для начала загрести под себя пост мэра Бишкека, но она закончилась полным провалом оппозиционного кандидата в градоначальники. Как с такими результатами можно рассчитывать на то, чтобы занять должность президента страны?

Очень аккуратно и тихо ведет себя серьезный политический игрок Омурбек Бабанов. О своих планах он не особенно распространяется, но можно не сомневаться, что лидер "Республики" просто выжидает своего часа. Прежде чем делать какие-то заявления. Он сначала все просчитает и только потом, вероятно, включится в борьбу. Эксперты считают Бабанова одним из реальных претендентов на пост главы КР.

Пока в политической расстановке есть ряд неопределенностей. Поэтому весомые фигуры не торопятся раскрывать свои карты. Высказывались предположения, что в президенты может выдвинуться один из братьев Жээнбековых. Не исключено появление и "темной лошадки", на которую сделают ставки крупные политические игроки. Эксперты полагают, что при определенных обстоятельствах этот вариант может стать вполне рабочим и проходным.