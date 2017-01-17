Крушение Боинга в Кыргызстане и ещё 60 авиапроисшествий

Катастрофа грузового лайнера Boeing 747 в Кыргызстане стала 61-м по счету серьезным авиапроисшествием с участием самолета этого типа за почти полувековую историю, пишет Би-би-си.

Это крушение Боинга 747 стало 29-м инцидентом с самолетами этого типа, закончившимся гибелью людей.

Тем не менее 747-й считается одним из самых надежных самолетов, что подтверждается статистикой. С начала эксплуатации этих машин в 1969 году из-за крушений, аварий и прочих инцидентов было потеряно менее 4% произведенных лайнеров.

Boeing 747, также известный под неофициальным названием "Джамбо Джет", был разработан в конце 60-х годов и несколько десятилетий был самым тяжелым и вместительным самолетом в мире - до появления в 2005 году Airbus A380.

Первое крушение "Боинга" случилось в 1974 году - из-за ошибки пилотов самолет упал во время взлета из аэропорта Найроби, погибли 59 человек, 98 удалось выжить.

Спустя два года грузовой Boeing 747 иранских королевских авиалиний потерпел крушение из-за удара молнии в левое крыло, погибли все находившиеся на борту 17 человек.

1 января 1978 года самолет индийских авиалиний рухнул в море у Бомбея из-за ошибки пилота - погибли все 213 пассажиров и члены экипажа.

Одна из самых ужасных катастроф с 747-м произошла 12 августа 1985 года - она до сих пор остается в истории авиации, как вызвавшая наибольшее число жертв из-за падения одного самолета. Лайнер японских авиалиний, совершавший рейс между Токио и Осакой, рухнул из-за неполадки в хвостовой части фюзеляжа, вызванной в свою очередь ошибкой при ремонте 7 годами ранее. Погибли 520 человек.

По числу жертв катастрофу в Японии опережает лишь трагедия в аэропорту Тенерифа, на взлетной полосе которого столкнулись два самолета Boeing 747 авиакомпаний KLM и Pan American World Airways. Погибли 583 человека, 61-му удалось спастись.

Ошибка при ремонте самолета привела к катастрофе китайского Боинга с 225 людьми на борту, рухнувшего в Тайваньском проливе в 2002 году.

Другие известные катастрофы Boeing 747 связаны не с техническими неполадками или ошибками экипажа, а с внешним воздействием.

В 1983 году советские истребители сбили лайнер корейских авиалиний у Сахалина, погибли 269 человек; в 1985 году из-за взорвавшейся на борту самолета Air India бомбы в небе над Ирландией погибли 329 человек; наконец, в 1988 году над шотладским городком Локерби в лайнере авиакомпании Pan Am взорвалась бомба, заложенная ливийскими террористами, погибли 259 человек, находившиеся на борту самолета, и 11 жителей Локерби.